La compravenda d'habitatges a Catalunya puja un 1,4% al gener

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'habitatges a Catalunya ha crescut un 1,4% al gener en comparació amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una baixada del 5% en el conjunt d'Espanya), fins a sumar un total de 9.765 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Les 9.765 compravendes d'habitatges suposen la segona millor dada d'aquest índex en un mes de gener a Catalunya de la sèrie històrica.
De les operacions de compravenda al gener a Catalunya, 9.094 es van dur a terme sobre habitatges lliures i 671 sobre immobles de protecció oficial i, atenent l'antiguitat dels immobles, 2.294 operacions van correspondre a habitatges nous, i 7.471 a edificis usats.
Al gener es van dur a terme un total de 14.342 operacions sobre habitatges i, a més, de les 9.765 compravendes, 2.343 van ser herències, 171 donacions i 29 permutes.
En total, durant el gener es van transmetre a Catalunya 25.464 finques urbanes a través de 17.302 compravendes, 3.907 herències, 322 donacions, 51 permutes i 3.882 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van dur a terme 2.167 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 883 herències, 886 compravendes, 47 donacions, 9 permutes i 342 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, Navarra és la comunitat on millor es va comportar al gener la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% més, i el País Basc (+9,15%) i, al costat contrari del rànquing, se situen les Canàries, Madrid i Astúries amb caigudes del 21,94%, el 19,65% i el 14,72%, respectivament