La compravenda d'habitatges a Catalunya baixa un 5,6% al maig

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'evolució de la compravenda d'habitatges a Catalunya al maig va empitjorar un 5,6% respecte al mateix mes de l'any anterior (comparat amb la baixada d'un 7,29% a tot Espanya), fins a un total de 8.927 operacions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Si es compara amb el mes anterior, l'augment a la comunitat ha estat de l'1,3% intermensual i, malgrat la caiguda, les 8.927 compravendes d'habitatges suposen la cinquena millor dada d'aquest índex en un mes de maig a Catalunya de la sèrie històrica.
De les operacions de compravenda anotades al maig a Catalunya, 8.478 es van fer sobre habitatges lliures i 449 sobre immobles de protecció oficial i, atenent l'antiguitat dels immobles, 1.805 operacions van correspondre a habitatges nous, i 7.122 relacionades amb edificis usats.
Al maig es van fer un total de 13.866 operacions sobre habitatges i, a més de les 8.927 compravendes, 2.540 van ser herències, 156 donacions i 14 permutes.
En total, durant el mes de maig es van transmetre a Catalunya 23.809 finques urbanes a través de 15.546 compravendes, 4.097 herències, 273 donacions, 38 permutes i 3.855 operacions d'altres tipus.
Així mateix, es van fer 2.182 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 1.049 herències, 713 compravendes, 47 donacions, 9 permutes i 364 operacions d'altres tipus.
La compravenda d'habitatges va pujar un 2,64% a Extremadura i un 2,17% a Andalusia mentre que va baixar a la resta de comunitats, amb Cantàbria (-28,63%), Múrcia (-19,09%) i les Balears (-16,78%) al capdavant de la reculada.