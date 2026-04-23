La compravenda d'habitatges a Catalunya continua augmentant al febrer, un 5,7%, i suma 6 mesos d'augments

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La compravenda d'habitatges a Catalunya ha pujat un 5,7% al febrer respecte al mateix mes de l'any anterior (respecta a una baixada del 0,51% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 10.389 operacions i encadena sis mesos de creixement.
Si es compara amb el mes anterior, l'ascens en aquest tipus d'operacions ha estat del 6,4%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Les 10.389 compravendes d'habitatges suposen la segona millor dada d'aquest índex en un mes de febrer a Catalunya de la sèrie històrica.
De les operacions de compravenda anotades al febrer a Catalunya, 9.772 es van fer sobre habitatges lliures i 617 sobre immobles de protecció oficial i, atenent l'antiguitat dels immobles, 2.177 operacions van correspondre a habitatges nous, i 8.212 van estar relacionades amb edificis utilitzats.
Al febrer es van dur a terme un total de 15.338 operacions sobre habitatges i, a més de les 10.389 compravendes, 2.382 van ser herències, 207 donacions i 10 permutes.
En total, durant el febrer es van transmetre a Catalunya 26.139 finques urbanes a través de 17.592 compravendes, 3.923 herències, 391 donacions, 24 permutes i 4.209 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van fer 2.235 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 919 herències, 796 compravendes, 43 donacions, 9 permutes i 468 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, Navarra és la comunitat on millor es va comportar al febrer la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 18,73% seguida de les Canàries, un 7,85% més, i Catalunya (+5,71%), mentre que al costat contrari del rànquing se situen Múrcia, La Rioja i Galícia amb caigudes del 14,84%, del 12,53% i del 12,04%, respectivament.