La compravenda d'habitatges a Catalunya baixa un 7% al juliol

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'evolució de la compravenda d'habitatges a Catalunya al juliol empitjora i cau un 7% comparat amb el mateix mes de l'any anterior (respecte a una baixada del 5,11% a tot Espanya), fins a un total de 10.075 operacions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Si es compara amb el mes anterior, l'ascens a Catalunya ha estat del 6,6% intermensual i, malgrat la caiguda, les 10.075 compravendes d'habitatges suposen la segona millor dada d'aquest índex en un mes de juliol a la comunitat de la sèrie històrica.
De les compravendes anotades al juliol a Catalunya, 9.311 es van fer sobre habitatges lliures i 764 sobre immobles de protecció oficial i, atenent l'antiguitat dels immobles, 2.041 operacions van correspondre a habitatges nous, i 8.034 van estar relacionades amb edificis usats.
Al juliol es van fer un total de 15.579 operacions sobre habitatges i, a més de les 10.075 compravendes, 2.880 van ser herències, 198 donacions i 11 permutes.
En total, durant el mes de juliol es van transmetre a Catalunya 26.628 finques urbanes a través de 17.267 compravendes, 4.590 herències, 357 donacions, 50 permutes i 4.364 operacions d'altres tipus.
Així mateix, es van fer 2.240 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 878 herències, 889 compravendes, 44 donacions, 17 permutes i 412 operacions d'altres tipus.
Per territoris, Navarra és la comunitat on millor es va comportar al juliol la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 26,36% seguida de Galícia, un 10,76% més, i Castella i Lleó (+9,69%) i, al costat contrari del rànquing se situen Astúries, les Balears i el País Basc amb caigudes del 15,19%, el 14,3% i el 12,37%, respectivament.