La compravenda d'habitatges baixa un 3,5% en empitjorar l'evolució interanual al març

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
L'evolució de la compravenda d'habitatges a Catalunya al març empitjora i baixa un 3,5% respecte al mateix mes de l'any anterior (davant una baixada del 2,2% a nivell espanyol), fins a un total de 10.005 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Si es compara amb el mes anterior, la compravenda retrocedeix a la comunitat, amb una caiguda del 3,7% intermensual i, malgrat la caiguda, les 10.005 compravendes d'habitatges suposen la tercera millor dada d'aquest índex en un mes de març a la comunitat de la sèrie històrica.
De les operacions de compravenda anotades al març a Catalunya, 9.473 es van dur a terme sobre habitatges lliures i 532 sobre immobles de protecció oficial i, tenint en compte l'antiguitat dels immobles, 1.971 operacions van correspondre a habitatges nous, i 8.034 van estar relacionades amb edificis utilitzats.
Al març es van dur a terme un total de 15.383 operacions sobre habitatges i, a més de les 10.005 compravendes, 2.807 van ser herències, 228 donacions i 9 permutes.
En total, durant el març es van transmetre a Catalunya 26.908 finques urbanes a través de 17.581 compravendes, 4.514 herències, 440 donacions, 43 permutes i 4.330 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van fer 2.391 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 892 herències, 907 compravendes, 55 donacions, 3 permutes i 534 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, Castella-la Manxa és la comunitat on millor es va comportar al març la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada de l'11,5% seguida de Navarra, un 8,21% més, i La Rioja (+5,23%) i, al costat contrari del rànquing se situen Cantàbria, el País Basc i les Canàries amb caigudes del 15,39%, l'11,58% i el 8,93%, respectivament.