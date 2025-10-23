La compravenda d'habitatges a Catalunya baixa un 0,6% després d'empitjorar l'evolució interanual a l'agost

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'evolució de la compravenda d'habitatges a Catalunya a l'agost ha empitjorat i baixa un 0,6% respecte al mateix mes de l'any anterior (i una baixada del 3,37% a nivell espanyol), fins a un total de 7.611 operacions, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Si es compara amb el mes anterior, la compravenda retrocedeix amb una caiguda del 29,1% intermensual i, malgrat la baixada, les 7.611 compravendes d'habitatges suposen la cinquena millor dada d'aquest índex en un mes d'agost a la comunitat de la sèrie històrica.
De les operacions de compravenda anotades a l'agost a Catalunya, 7.254 es van fer sobre habitatges lliures i 357 sobre immobles de protecció oficial i, atenent a l'antiguitat dels immobles, 1.518 operacions van correspondre a habitatges nous, i 6.093 a edificis usats.
A l'agost es van materialitzar un total d'11.478 operacions sobre habitatges i, a més de les 7.611 compravendes, 2.073 van ser herències, 143 donacions i 12 permutes.
En total, durant l'agost es van transmetre a Catalunya 20.029 finques urbanes a través de 13.403 compravendes, 3.274 herències, 246 donacions, 25 permutes i 3.081 operacions d'un altre tipus.
Igualment, es van dur a terme 1.580 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 722 herències, 599 compravendes, 60 donacions, 1 permutes i 198 operacions d'un altre tipus.
Per territoris, La Rioja és la comunitat on millor es va comportar a l'agost la compravenda d'habitatges en taxa interanual amb una pujada del 33,67% seguida de Castella i Lleó, un 11,31% més, i Aragó (+8,64%).
Al costat contrari del rànquing se situen Astúries, les Canàries i Múrcia amb caigudes del 23,2%, el 15,24% i el 8,18%, respectivament.