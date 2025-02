La compravenda d'habitatges augmenta un 7,6% interanual a Catalunya el 2024, segons els API

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

La compravenda d'habitatges va augmentar un 7,6% interanual a Catalunya el 2024, fins a les 98.732 operacions, segons informen en un comunicat aquest dijous l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (Coapi) de Barcelona.

Del total de compres, el 16,3% les van fer estrangers, amb més prevalença a la província de Girona, on van adquirir el 27,1% del total, seguida de Tarragona (16,9%), Barcelona (14,3%) i Lleida (10,6%).

D'altra banda, el preu per metre quadrat va tancar l'any amb una mitjana de 2.547 euros, un 1,5% més que un any abans, i l'habitatge nou va arribar als 2.679 euros per metre quadrat, "prop de màxims des del primer trimestre del 2009" i un 1,4% més.

El nombre de visats de direcció d'obra en habitatge per a Catalunya en els últims dotze mesos (dades tancades a novembre del 2024) va ser de 17.241, amb un ascens interanual del 13,3%.

En lloguers i segons les dades de dipòsit de fiances, el preu es va situar en 839 euros de mitjana, un 0,9% menys que un any abans.