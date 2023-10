La compra d'habitatges per part d'estrangers baixa un 4,2% a Catalunya fins al juny, segons els notaris

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La compravenda d'habitatges per part d'estrangers va baixar un 4,2% interanual a Catalunya durant el primer semestre de l'any, i es va situar en 10.350 operacions, segons un comunicat del Col·legi Notarial de Catalunya aquest dimarts.

Per contra, el preu mitjà per metre quadrat dels immobles comprats va augmentar un 7,9%, fins a arribar als 2.433 euros per metre quadrat.

La vicedegana de l'entitat, Raquel Iglesias, ha explicat que la reducció registrada "trenca amb la tendència a l'alça que s'havia observat el 2022".