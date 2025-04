El complex industrial químic de Tarragona torna a funcionar després de l'apagada

El fum negre es va generar per la manca de vapor d'aigua en fallar el subministrament elèctric

TARRAGONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Les instal·lacions del complex industrial químic de Tarragona han tornat a funcionar de manera progressiva aquest dimarts després de l'apagada generalitzada, un cop restablert el subministrament elèctric, començant pels serveis i seguint per les unitats de procés a mesura que es disposi de subministrament estable.

La pèrdua generalitzada de subministrament elèctric de la xarxa general va provocar l'aturada de les instal·lacions de la petroquímica aquest dilluns, informa l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) en un comunicat, i ha afegit que la incidència no va tenir cap afectació de seguretat per a les persones ni les instal·lacions.

Les torxes com a element de seguretat van garantir l'eliminació controlada de gasos del procés, tot i que es va generar un fum negre clarament identificable per la manca de subministrament elèctric i, per tant, de vapor d'aigua.

Durant aquest període de recuperació, l'AEQT afirma que encara es poden produir episodis puntuals de flama a la torxa, que aniran concloent quan es completi la posada en marxa de totes les instal·lacions.

A més a més, ha valorat "la sincronia dels elements de seguretat de totes les instal·lacions i la professionalitat dels equips humans al seu càrrec" durant la incidència.