Es compleixen 40 anys de la primera expedició catalana a l'Everest: "Ara és una ruta comercial"

Els alpinistes recorden l'experiència com una gran aventura molt exigent
BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La primera expedició catalana que va conquerir el cim de l'Everest ho va aconseguir un 28 d'agost de 1985, una fita que aquest dijous compleix 40 anys enmig de crítiques per convertir-se en "una ruta comercial".
"No s'ha pogut evitar que l'Everest es converteixi en una ruta comercial, és un negoci", ha lamentat en declaracions a Europa Press l'alpinista Carles Vallès, un dels tres catalans que va arribar fins al punt més alt del món.
Així, l'equip estava format per 14 professionals catalans i cinc nepalesos: una expedició mixta per poder aconseguir l'autorització de les autoritats de la zona per començar l'ascensió.
A judici seu, es van escollir "els esportistes més destacats de l'alpinisme català", un àmbit que fa 40 anys estava format per diversos centenars de professionals que tenien un gran nivell.
Després de dos primers intents els anys 1982 i 1983, aquesta comitiva va aconseguir coronar la muntanya per l'aresta nord-est, la qual cosa els va convertir en el primer grup occidental a fer-ho, ja que fins al moment només ho havien fet grups xinesos i japonesos.
"Si vam aconseguir arribar-hi va ser gràcies a l'esforç de tot l'equip", ha recordat Vallès, que ha explicat que encara que no tots van pujar fins al cim, l'ajuda i els intents de la resta van ser claus per aconseguir-ho.
Després de quatre dècades, Vallès recorda la travessa com una gran aventura molt exigent: "Estàvem sols a la muntanya, no teníem internet, només teníem la informació que havíem llegit en alguna revista especialitzada".
FALTA D'INFORMACIÓ
De fet, la falta d'informació sobre la ruta els va portar a improvisar en alguns moments, com quan el mal temps els va obligar a interrompre la baixada i a passar la nit dins un forat a un nivell de 8.600 metres sense material per dormir.
"No teníem constància que ningú hagués aconseguit passar la nit en aquestes circumstàncies", ha detallat Vallès, que ha recordat que aleshores no s'utilitzaven bombones d'oxigen.
"FER-SE LA FOTO"
En aquest sentit, ha lamentat que actualment sigui "relativament fàcil" pujar l'Everest gràcies a empreses que ajuden els excursionistes a carregar el material i pujar amb cordes.
Segons Vallès, "la gent vol anar fins a allà per fer-se la foto", una situació que veu complexa i sense una solució fàcil aparent a curt termini.