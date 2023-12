Competència de Catalunya impugna la taxa Amazon de Barcelona davant el TSJC perquè "discrimina"

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha impugnat la taxa al repartiment a domicili dels productes comprats per internet --coneguda com taxa Amazon-- de l'Ajuntament de Barcelona davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè "discrimina injustificadament entre competidors".

Ha criticat que s'apliqui als operadors postals, però no a les empreses de transportistes o comerços amb flotes de repartiment pròpies, als quals ha atribuït "un impacte ambiental i de trànsit equivalent", en un comunicat d'aquest divendres.

També creu que les entregues de productes comprats per internet provoquen "els mateixos efectes negatius" que les del comerç físic o les dels productes comprats per telèfon o per correu.

Així mateix, l'ACCO també l'ha qualificat de mesura inadequada per compensar un presumpte desequilibri tributari entre els comerciants 'online' i 'offline', ja que els operadors postals, els que "acaben pagant" l'import, són proveïdors de serveis per als dos negocis.

En aquesta línia, ha assenyalat que "els operadors postals podrien repercutir la taxa en els seus clients", entre els quals ha dit que figuren els petits comerços que hagin obert un canal de venda per internet.