Compareix davant la jutgessa el psiquiatre que va visitar en una ocasió Isak Andic i el seu fill Jonathan

Ho va fer a instàncies de la terapeuta de la família, que va declarar dimarts com a testimoni
MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El psiquiatre que va visitar en una ocasió el fundador de Mango, Isak Andic, mort després de precipitar-se per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024, i el seu fill Jonathan --investigat per un presumpte delicte d'homicidi-- ha comparegut aquest divendres davant la jutgessa del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona) per declarar com a testimoni.
Fonts pròximes al cas han informat a Europa Press que aquest professional va fer una única visita a pare i fill a instàncies de la terapeuta familiar, que va declarar dimarts com a testimoni.
Després del psiquiatre, està previst que declarin, també en qualitat de testimonis, Sarah i Judith Andic, filles del difunt i germanes de Jonathan Andic.
És la primera vegada que ho faran en seu judicial, dins la causa que investiga les circumstàncies de la mort del seu pare, tot i que sí que ho van fer amb els Mossos d'Esquadra, davant els quals van defensar la "bona" relació entre Isak Andic i el seu fill, segons el recurs d'apel·lació de la defensa al qual va tenir accés Europa Press.
En l'ordre d'empresonament provisional eludible mitjançant el pagament d'una fiança d'1 milió d'euros, la instructora va assenyalar la pretensió d'Isak Andic de crear una fundació per ajudar persones necessitades com el mòbil econòmic criminal, en esgrimir una presumpta obsessió de Jonathan Andic pels diners que l'hauria portat a demanar al seu pare que li deixés una herència en vida.
No obstant això, les declaracions de les germanes Andic en seu policial xoquen amb aquesta tesi de la instructora, ja que van afirmar que la voluntat del seu pare de crear una fundació era un projecte compartit pels fills, que n'estaven informats i als quals els havia dit que en serien els patrons.
Així mateix, van dir conèixer el testament d'Isak Andic, que no discriminava l'equilibri entre els fills, i sobre l'herència en vida van assenyalar que, lluny de deure's a una obsessió pels diners de Jonathan Andic, es tractava d'una eina perquè es pogués independitzar i que el primogènit va acabar rebutjant.
LA RELACIÓ
En la declaració davant els Mossos, Judith Andic va reconèixer que pare i fill van tenir "alguna picabaralla, però res greu", com en qualsevol família, mentre que Sarah Andic va negar haver presenciat desavinences entre ells.
També va explicar que coneixien "clarament" el testament del seu pare des del 2023, que sabien com estava distribuït i, en el cas de Judith Andic, va negar que el seu pare tingués la intenció de desheretar Jonathan Andic, sobre el qual totes dues van descartar que tingués una obsessió pels diners.
Preguntada per la personalitat del seu germà, Judith Andic el va definir com una persona molt estable, "reflexiva i poc impulsiva".