La companyia francesa SNCF posa a la venda bitllets entre Barcelona i París a partir de 39 euros

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

SNCF Voyageurs, l'empresa del grup públic SNCF que gestiona el transport ferroviari de passatgers a França i altres països europeus, ha posat a la venda bitllets del servei d'alta velocitat TGV InOui entre Barcelona i París a partir de 39 euros.

A més, els bitllets per visitar el sud de França a destinacions com Montpeller, Nimes i Valença es podran aconseguir a partir de 29 euros, segons un comunicat.

Des d'aquest dilluns i fins al 17 de setembre es posaran a la venda bitllets del TGV InOui entre Espanya i França a través de la pàgina web corresponent per viatjar a partir de l'1 d'octubre i fins al 8 de desembre.

L'accés a preus més econòmics ve marcat, precisament, pel moment de l'any més escollit pels espanyols per viatjar a França. Més del 30% dels espanyols que tenen previst visitar el país veí aquest any ho farà durant la tardor, segons revela l'estudi Hàbits de transport a Espanya 2023, realitzat per Atrevia.

El tren d'alta velocitat TGV InOui, que connecta Barcelona i París, ha tingut una bona acollida entre els usuaris des de l'inici del servei el desembre del 2022, i és que, durant el primer semestre de l'any, es van transportar gairebé mig milió de viatgers.

Una altra manera d'adquirir preus més barats és a través de la Carte Avantage SNCF que permet beneficiar-se d'un descompte del 30% per bitllet TGV InOui Espanya-França i en tots els TGV/Intercités a França, entre altres avantatges.