El comitè empresarial de l'OCDE situa a CaixaBank com a "model" d'educació financera

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Business at OECD (BIAC), l'organització empresarial que representa a les empreses a nivell internacional davant de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha seleccionat a CaixaBank com a "model internacional" d'educació financera en el seu informe 'The Business Case for Financial Literacy'.
El comitè empresarial de l'OCDE cita a CaixaBank com a model a seguir per la seva "estratègia integral d'educació financera", que abasta diferents grups i sectors de la societat, i també reconeix en aquest àmbit a les entitats financeres espanyoles Funcas i la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), informa CaixaBank en un comunicat aquest diumenge.
L'informe destaca entre les principals iniciatives internacionals diversos programes de CaixaBank com les Finances per a Joves, un programa de voluntariat dirigit a ensenyar conceptes financers bàsics a estudiants de secundària i l'Aula CaixaBank, una plataforma educativa destinada als accionistes de l'entitat.
A més, també ressalta la MicroBank Academy, plataforma de formació en línia per a emprenedors amb prop de 100 cursos en habilitats digitals i la ImaginAcademy, un ecosistema d'educació financera digital dirigit a joves.
L'informe assenyala que la millora de l'educació financera pot tenir un impacte directe en l'estabilitat macroeconòmica i la reducció de riscos d'endeutament i frau i, a més, pot reduir la taxa d'impagament dels préstecs a les llars i disminuir la relació entre deute i ingressos.