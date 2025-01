El comitè d'Holaluz xifra entre un 25% i un 50% el seguiment del primer dia de vaga indefinida

L'aturada neix en resposta a l'eliminació del teletreball i per reclamar "un salari concorde al cost de vida"

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El comitè d'empresa d'Holaluz ha xifrat entre un 25% i un 50% el seguiment del primer dia de la vaga indefinida convocada a partir d'aquest dimarts en resposta a l'eliminació del teletreball i per reclamar "un salari concorde al cost de vida", han informat la UGT i CGT en un comunicat conjunt.

Segons els sindicats i el comitè de vaga de l'empresa, unes 50 persones de la plantilla s'han concentrat a les portes de la comercialitzadora elèctrica aquest 14 de gener, mentre que la direcció "s'ha enrocat" i no ha mostrat canvis en la seva posició, que és la del retorn obligatori a la presencialitat total dels treballadors.

Les tensions entre el comitè i l'empresa van començar quan al desembre la companyia va presentar una modificació substancial de les condicions de treball (MSCT) que suposava, segons els treballadors, eliminar drets com els cursos d'idiomes o l'assegurança mèdica, a més de l'eliminació total del treball en remot.

Els sindicats han assegurat que després de la reunió de conciliació al Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació de la Generalitat (CMAC), que va tenir lloc el dilluns 13 de gener, l'empresa va rebutjar "de manera rotunda reprendre les negociacions sobre una política de teletreball favorable per a les dues parts".

Durant el primer dia de vaga han començat les aturades parcials, amb una concentració a les portes de l'empresa amb consignes com 'No podem donar llum si ens deixen a les fosques' i 'La conciliació no és un eslògan, és una necessitat', entre d'altres.

"UN ERO ENCOBERT"

El comitè també ha tornat a assenyalar que veu les mesures d'Holaluz com "un ERO encobert" i ha afirmat que ja ha suposat la baixa de més d'un 10% de la plantilla, per la qual cosa continuaran amb les aturades de manera indefinida durant dues hores al matí i dues hores a la tarda cada dimarts i dijous fins que s'escoltin les seves demandes.

En el manifest de la vaga han destacat que el teletreball no només és una mesura de conciliació per als treballadors, sinó també una eina per combatre el canvi climàtic, per la qual cosa veuen "incongruent" la decisió d'una empresa que, han dit, s'ha venut sempre com sostenible.