El comitè d'experts de l'SMI aconsella a Treball pujar l'SMI 37 o 56 euros al mes

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -
El comitè d'experts que assessora al Govern sobre el salari mínim interprofessional (SMI) ha complert el mandat que li va donar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i ha plantejat dos escenaris de pujada d'aquesta renda mínima pel 2026: un amb tributació a l'IRPF i un altre, sense ella. Actualment, l'SMI està situat en els 1.184 euros al mes per catorze pagues.
Segons avança 'El País' i han confirmat a Europa Press fonts properes al comitè, els experts suggereixen incrementar l'SMI per al pròxim any en 37 euros al mes, fins als 1.221 euros mensuals per catorze pagues, si es decideix que segueixi exempt de tributació, o elevar-ho en 56 euros mensuals, fins als 1.240 euros al mes, si s'opta per la seva tributació a l'IRPF.
En termes percentuals, aquestes pujades serien del 3,1% en el primer cas (sense tributació) i del 4,7% en el segon (amb tributació), que són les que els experts recomanen efectuar perquè l'SMI representi almenys el 60% del salari mitjà, com estableix la Carta Social Europea.