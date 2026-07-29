El comitè d'empresa de la mina de Súria (Barcelona) exigirà responsabilitats si veu irregularitats

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El comitè d'empresa d'ICL Iberia Súria, en representació dels treballadors de la mina de Cabanasses a Súria (Barcelona) ha explicat que exigirà responsabilitats si la investigació per la mort aquest dimecres d'un treballador de 26 anys demostra "qualsevol tipus d'irregularitat".
"És justament quan culminin aquestes investigacions quan, per part d'aquest òrgan, s'emetran les valoracions oportunes sobre aquest tema, a més d'exigir responsabilitats si se'n derivés qualsevol tipus d'irregularitat per alguna de les parts", afirma el comitè en un comunicat.
També ha afirmat que els treballadors estan "totalment consternats pel terrible desenllaç" a la mina, ha traslladat el condol als familiars i amics de la víctima i ha demanat respecte cap a tot el col·lectiu miner.
El comitè assegura que la gravetat dels fets els obliga a "parar atenció, amb el màxim rigor", a les diferents investigacions que s'estan duent a terme, tant a nivell intern com per part de les autoritats.
Així mateix, ha dit que al llarg dels pròxims dies aniran actualitzant qualsevol informació "que resulti rellevant" en relació amb el cas.