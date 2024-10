El comitè d'empresa de Federal Mogul convoca 5 dies de vaga a la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El comitè d'empresa de Federal Mogul Friction Products ha convocat una vaga de cinc dies, entre el 21 i el 25 d'octubre, al centre que té a la Zona Franca de Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per l'empresa.

En un comunicat aquest dilluns, CCOO de Catalunya ha explicat que està previst que l'ERO afecti 70 dels 179 treballadors de la planta.

El sindicat ha lamentat que l'empresa "no ha tingut en compte cap de les propostes plantejades" pels sindicats per minimitzar l'afectació de l'ERO, buscar mesures no traumàtiques i garantir la viabilitat de la planta.