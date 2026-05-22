El comitè consultiu d'accionistes de CaixaBank es reuneix amb el CEO de BPI

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els membres del comitè consultiu d'accionistes de CaixaBank han mantingut una trobada a Lisboa amb el conseller delegat de BPI, João Pedro Oliveira e Costa, i amb membres de la comissió executiva de l'entitat per conèixer l'evolució del negoci del banc portuguès.
Aquesta visita suposa el segon desplaçament de l'òrgan consultiu a Portugal i també ha comptat amb la presència de la directora de Relació amb Accionistes de CaixaBank, Meritxell Soler, informa l'entitat bancària en un comunicat aquest divendres.
Oliveira e Costa ha explicat als membres del comitè consultiu d'accionistes "la solidesa del model de BPI, la bona posició de capital i liquiditat i la positiva evolució del negoci", fortaleses que li permeten continuar fent costat a les necessitats financeres dels seus clients, i ha reafirmat el compromís del banc amb les persones, la societat i el medi ambient.
Al llarg de dues jornades i en reunions amb directius de BPI, els membres del comitè consultiu han rebut informació detallada sobre les "principals fites del negoci" i sobre els últims projectes engegats per l'entitat portuguesa, filial 100% de CaixaBank.
"SERVEI PROPER"
A més, han visitat l'oficina 'all in one' de BPI, situada a l'emblemàtic edifici Monumental de la praça Duque de Saldanha, "que combina un servei proper i personalitzat amb l'agilitat i comoditat que ofereixen les tecnologies més innovadores".
BPI és la quarta entitat financera més important que opera a Portugal en termes de volum de negoci (77.400 milions d'euros segons les dades reportades per BPI fins a març del 2026), i compta amb 1,83 milions de clients, 4.500 treballadors, 306 oficines i 1.234 caixers; l'aportació de BPI per la seva activitat a Portugal als resultats de CaixaBank el 2025 va ascendir a 473 milions d'euros.