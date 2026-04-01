El Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Port de Barcelona demana assistir els mariners a Ormuz

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Port de Barcelona ha demanat protegir els mariners atrapats a l'estret d'Ormuz, tallat a causa de la guerra a l'Iran, informa l'enclavament en un comunicat aquest dimecres.
En concret, ha reclamat que es tinguin en compte les seves necessitats en comunicacions, subministrament, assistència i relleu dels professionals del mar.
Ha alertat que la situació provoca que els mariners estiguin exposats a situacions de risc, evacuacions forçades o períodes perllongats d'aïllament.
Per això, considera "prioritari" que es puguin comunicar amb les seves famílies mitjançant l'accés lliure als serveis d'internet per satèl·lit per part dels armadors i amb un cost reduït o nul per part dels proveïdors.
Així mateix, demana que es faciliti el relleu de tripulacions i que es reconeguin com treballadors clau, "tal com es va fer durant la pandèmia", i que es prevegi l'assistència humana necessària als ports d'acollida per als mariners que hagin de modificar les rutes per tornar al seu lloc d'origen.