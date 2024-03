La Comissió de Venècia no veu cap conflicte de separació de poders amb l'amnistia

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Venècia no veu cap conflicte en la separació de poders amb la llei d'amnistia si són els jutges els qui ordenen les mesures que beneficiaran els emparats per la llei. No obstant això, considera que la norma s'hauria d'haver aprovat per una majoria qualificada, més àmplia a l'absoluta, i critica el procediment d'urgència que ha seguit la llei.

En aquest sentit, indiquen que les amnisties s'han d'adoptar amb una àmplia majoria qualificada perquè poden tenir efectes "molt divisius" en la societat.

En un informe, la Comissió no entra a valorar si la llei és constitucional i assenyala que és una decisió que ha de prendre el Tribunal Constitucional. Tampoc no es pronuncia sobre si la norma és compatible amb el dret de la UE, i ho deixa en mans del Tribunal Justícia de la UE.

La Comissió també demana concretar de manera més precisa l'àmbit "temporal i material" d'aplicació de l'amnistia per fer-ne més "predictibles" els efectes.

Respecte als delictes de malversació i corrupció, també assenyala que s'ha d'assegurar un vincle causal més estret entre els actes constitutius d'aquests delictes i les consultes del 9 de novembre del 2014 i la de l'1 d'octubre del 2017 i els actes per preparar-les.

Així mateix, sobre el terrorisme assenyala que les amnisties només són compatibles amb els estàndards internacionals si les violacions greus dels drets humans queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la llei.