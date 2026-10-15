Una comissió de l'ICAB demana impulsar mesures per fomentar l'ús del català en els estudis de Dret

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha posat de manifest la necessitat d'impulsar mesures efectives per fomentar l'ús del català en els estudis de Dret, atès que l'ús mitjà de la llengua a les universitats públiques catalanes és del 44,7% i a les privades d'un 7%, ha informat l'ICAB en un comunicat aquest dijous.
Així ho recullen les dades de l''Informe sobre el català en la justícia', presentat al maig a l'ICAB i al qual s'ha fet referència en el cicle 'Diàlegs sobre el català en el dret' impulsat per la Comissió de Llengua Catalana de l'ICAB aquest dijous.
Segons el mateix estudi, el 76,4% dels advocats diuen no haver estudiat el grau en Dret en català, una xifra que baixa al 65,4% en el cas dels professionals de menys de 40 anys.
La degana de l'ICAB, Cristina Vallejo, ha valorat la creació, durant el seu mandat, de la Comissió de Llengua Catalana amb el propòsit de vetllar per l'ús del català "més enllà dels jutjats, ja que es tracta d'una qüestió que abasta un àmbit més ampli, com és el sector jurídic".
En aquest cicle hi han participat el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Andreu Olesti; el degà de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ricardo Esteban; el degà de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Picó; el director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Ignasi Beltran de Heredia, i la degana de la Facultat de Dret UIC Barcelona, Montserrat Nebrera.
TAULA DE DEBAT
La taula de debat d'aquest dijous ha estat moderada pels diputats de la Junta de Govern de l'ICAB responsables de la Comissió de Llengua Catalana, Quim Clavaguera i Alexander Salvador.
Salvador ha enumerat alguns factors com ara que no es tradueixi al català la principal normativa i jurisprudència, la inexistència de prou material docent en català o la necessitat de potenciar la producció acadèmica en català.
Claveguera ha assenyalat que cal fer un esforç conjunt per incrementar els recursos destinats a promoure l'ús del català en l'àmbit dels estudis de Dret, entre ells, que siguin més els professors que imparteixin les classes en català a les facultats de Dret.