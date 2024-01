La Comissió de Justícia del PE demana prohibir amnisties i indults per als delictes de malversació a la UE

BRUSSEL·LES, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La comissió de Llibertats Civils, Justícia i Interior (LIBE) ha aprovat aquest dimecres una esmena per defensar que les noves regles de la Unió Europea (UE) contra la corrupció incloguin la prohibició per als estats membres de concedir indults o amnisties per delictes de malversació.

El text ha tirat endavant amb 43 vots a favor, 17 en contra i 6 abstencions, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, i se sotmetrà a votació del ple en la segona sessió del mes de febrer, entre els dies 26 i 29, per a l'adopció definitiva.

El text que resulti de la votació en sessió plenària serà el mandat negociador que marcarà les línies vermelles del Parlament Europeu (PE) en la negociació amb el Consell (governs) per a la reforma amb la qual la UE vol endurir les normes per als delictes de corrupció.