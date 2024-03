La Comissió Jurídica xifra en 69.000 euros la indemnització a una dona colpejada amb foam al 2019

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió Jurídica Assessora, l'òrgan consultiu de la Generalitat sobre legalitat, ha xifrat en 69.000 euros la indemnització a una dona a la qual els Mossos d'Esquadra presumptament van disparar amb un projectil de foam al cap al 2019, han informat fonts del Govern a Europa Press.

Segons ha avançat 'El País' aquest dimarts, la Conselleria d'Interior ha estudiat la resolució i els seus serveis jurídics han rebaixat la quantia de la indemnització a 30.000 euros al considerar que la dona va tenir una actitud imprudent.

La Comissió assenyala que la dona afectada suposadament va rebre l'impacte del projectil a un lloc on no hi havien concentracions ni desordres, raó per la qual considera que els Mossos van actuar de manera desproporcionada.