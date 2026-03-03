La Comissió Europea prepara un paquet per millorar la seguretat de subministrament de xips

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Henna Virkkunen, ha avançat que la Comissió Europea està treballant per presentar un programa de sobirania tecnològica en els pròxims mesos, i que inclourà el paquet Xips 2.0 per "millorar-ne la resiliència i seguretat en el subministrament".
Ho ha anunciat aquest dimarts en una visita a Foment del Treball a Barcelona, en la qual ha exposat que "només" el 20% de les petites i mitjanes empreses europees utilitzen IA, explica la patronal en el comunicat posterior a la jornada.
La també comissaria per a la Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia ha remarcat que cal reduir la dependència i assegurar que les infraestructures digitals crítiques, les tecnologies i els ecosistemes estiguin al servei de l'economia, la seguretat i els valors democràtics europeus.
En aquesta línia, des de Foment, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha demanat a Virkkunen que es garanteixin les condicions i mesures per competir amb garanties en un entorn global exigent i accelerat: "La competitivitat europea es juga a peu d'empresa", ha dit.
Virkunnen també ha fet referència a l'ecosistema empresarial català, del qual ha destacat el "gran paper" que juga precisament en la indústria del disseny de semiconductors.