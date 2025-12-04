La Comissió Europea limita a 91 municipis catalans l'àrea d'exclusió per la PPA

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea (CE) ha limitat a 91 municipis catalans la zona infectada per pesta porcina africana (PPA) a la província de Barcelona, i en deixa fora les comarques d'Osona i el Lluçanès, les principals zones productores de porcí a la província de Barcelona, a més de Lleida.
En la decisió d'execució publicada aquest dijous i consultada per Europa Press, la CE detalla que els municipis afectats estan situats a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Bages.
Aquesta decisió s'ha pres arran de la confirmació dels primers casos de la malaltia divendres passat, que s'han elevat a nou fins aquest dijous, tot i que encara hi ha cadàvers de senglars per analitzar.
Aquesta delimitació de les poblacions afectades permet a les empreses exportadores de fora el radi mantenir les vendes a països com la Xina, que ha acceptat la regionalització de les exportacions.
El Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca està negociant perquè altres països segueixin l'exemple de la Xina i no tanquin les exportacions de tot Espanya.