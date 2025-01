La Comissió Estat-Generalitat d'Afers Econòmics es reunirà el 28 de febrer a Barcelona

Romero assegura que tindrà "una rellevància important" en matèria de finançament singular

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciat aquest dijous que la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat es reunirà el 28 de febrer a Barcelona.

En un comunicat, la Conselleria ha explicat que Romero ho ha anunciat en una reunió amb membres de Cecot, dins la ronda de contactes per exposar les línies mestres del projecte de pressupostos catalans del 2025.

La consellera ha sostingut que la comissió mixta tindrà "una rellevància important en matèria de finançament singular", i en l'avenç cap a la gestió i recaptació tributària, ha detallat.

Romero ha assenyalat que estan accelerant els treballs de cara a aquesta reunió per disposar "del màxim de propostes possibles" que permetin caminar cap al nou model de finançament singular i augmentar la recaptació d'impostos.

La consellera serà qui encapçalarà la representació de la Generalitat en la comissió mixta, que estarà integrada per sis persones, les mateixes que la representació estatal.

"TOTS ELS ESCENARIS" PER ALS PRESSUPOSTOS

Sobre els comptes del 2025, ha afirmat que la prioritat del Govern és poder-los aprovar per impulsar polítiques públiques, però ha afegit que "el Govern no es pot aturar perquè no hi hagi" pressupostos.

Ha sostingut que l'executiu català està treballant en "tots els escenaris" i també avancen els treballs tècnics per poder incorporar els recursos necessaris en cas d'una possible pròrroga pressupostària.

"Sempre, òbviament, amb l'acord amb ERC i els Comuns, que ens haurien de donar suport parlamentari", ha subratllat.