La Comissió de la Dignitat demana suport als ajuntaments perquè Via Laietana 43 sigui un centre memorial

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de la Dignitat ha demanat la implicació dels ajuntaments perquè la prefectura de Via Laietana de Barcelona, Via Laietana 43, es converteixi en un centre de memòria contra la repressió, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

Ho ha dit en roda de premsa aquest dimarts davant de la prefectura de Via Laietana, que és, segons la comissió, el "centre neuràlgic on s'ha dut a terme la repressió i tortura" al voltant del país, durant el franquisme i amb posterioritat.

Per aquest motiu, han demanat la desafecció de la comissaria com a centre policial, la transferència de l'edifici a les institucions catalanes per convertir-lo en un centre memorial i la transferència de fons arxivístics de la comissaria per posar-los a la disposició de la ciutadania.

Davant l'inici d'aquesta campanya, l'entitat ha anunciat l'adhesió de deu ajuntaments: Sant Cugat del Vallès (Barcelona), El Masnou (Barcelona), Cardedeu (Barcelona), Roquetes (Tarragona), Mas de Barberans (Tarragona), Amposta (Tarragona), Sanahuja (Lleida), Torrelameu (Lleida), Figueres (Girona) i Girona; i ha afirmat que estan en procés d'aprovar l'adhesió de "molts més".

La comissió ha recordat que al juny es compliran quatre anys des de l'inici de les 72 concentracions fetes fins avui a Via Laietana 43, en les quals s'han exposat 140 testimonis directes de persones que entre 1939 i 2019 van ser detingudes en aquesta comissaria.