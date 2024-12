La comissió del Congrés sobre la 'Operació Catalunya' cita al gener a un agent i a l'exjefe de la UDEF

MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -

La comissió del Congrés que investiga la coneguda com a 'Operació Catalunya' ha citat per al proper 21 de gener al que va ser cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) de la Policia Nacional José Luis Olivera i a l'agent 111.129 d'aquest departament, assenyalat per haver manipulat informes que van servir de base per obrir determinades investigacions judicials.

Així ho ha acordat aquest divendres la Mesa d'aquesta comissió en la reunió que ha mantingut en el Congrés, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries. Atès que gener és un mes inhàbil a efectes parlamentaris, la comissió ha hagut de sol·licitar una autorització expressa per poder convocar la seva propera reunió el dia 21.

En concret, a més d'Olivera s'ha citat a l'agent 111.129 de la Policia Nacional, adscrit a la UDEF, i al que alguns compareixents han assenyalat per signar informes amb dades falses sobre ells que han servit per obrir-los causes judicials.

Un d'ells va ser l'ex-president del Barça Sandro Rosell, qui va comparèixer davant de la comissió el passat 18 de desembre i es va presentar com a víctima de la 'Operació Catalunya'. Segons el seu relat, el 111.129 va ser un dels policies que van anar a per ell.

També va esmentar al mateix agent l'ex-viceministre veneçolà Nervis Villalobos qui, segons informes de la UDEF, tenia 50 milions d'euros al Banc de Madrid quan "no tenia ni cinc" i que va ser investigat per descomptat blanqueig de capitals.