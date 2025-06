La comissió del Congrés sobre l'operació Catalunya, congelada fins al setembre sense entrar en el cas Pegasus

La sortida de Santos Cerdán, interlocutor amb Junts, ha agreujat la manca d'orientació del PSOE, amb els independentistes pressionant

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La comissió del Congrés que investiga l'operació Catalunya està congelada des de fa un mes i no es reprendrà almenys fins al pròxim mes de setembre, i això sense arribar a entrar en la qüestió de l'espionatge amb el programa Pegasus que ja va passar amb el govern de Pedro Sánchez. La sortida del fins ara número tres del PSOE, Santos Cerdán, que era l'interlocutor dels socialistes amb Junts, ha posat en evidència la indefinició dels socialistes davant de les pressions dels independentistes.

L'última reunió de la comissió es va celebrar el passat 19 de maig, quan van acudir a la cambra per aprofundir sobre les clavegueres del govern de Mariano Rajoy, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

Després d'aquests testimonis, i segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, Junts va manifestar interès a començar a citar ja compareixents del cas Pegasus, l'espionatge a polítics independentistes i també a membres del govern de Pedro Sánchez que va tenir lloc ja sota mandat socialista. Però el PSOE no va per feina.

En l'últim mes ni tan sols s'ha convocat la Mesa i els portaveus de la comissió per prendre la decisió sobre si tornen a citar Mariano Rajoy i l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, entre d'altres, després dels àudios que es van fer públics a RAC1 de la també exministra de Defensa amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Els independentistes i els socialistes estaven disposats a propiciar-ho, però no s'ha formalitzat.

VINT COMPAREIXENTS PENDENTS I NOUS PER APROVAR

Aquesta comissió és fruit del pacte que va aconseguir el PSOE amb Junts i ERC a canvi del seu suport a Francina Armengol com a presidenta del Congrés que garanteix una majoria progressista a l'òrgan de govern de la cambra. En virtut d'aquell acord també es van obrir investigacions sobre el cas Pegasus --encara que aquesta va acabar subsumida en la de les clavegueres-- i sobre els atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017.

Dels 35 compareixents que estaven previstos per abordar l'operació Catalunya només n'han passat per la cambra baixa una quinzena. A més, el passat mes d'abril la Mesa de la comissió va obrir un nou termini perquè els grups parlamentaris poguessin proposar nous compareixents.

Amb el nou llistat, que encara no s'ha sotmès a votació, els partits independentistes pretenien començar a posar el focus en la trama Pegasus. De fet, la majoria dels compareixents proposats per Junts pertanyen als governs de Pedro Sánchez.

També ERC vol començar a parlar de la trama Pegasus, ja que no en va un dels principals polítics independentistes espiat amb aquest programari era Pere Aragonès, expresident de la Generalitat de Catalunya.

EL PORTAVEU DEL PSOE, DE L'EQUIP DE CERDÁN

A la falta de resposta del PSOE s'ha unit la dimissió de Cerdán, a qui l'UCO investiga pel presumpte cobrament de mossegades a canvi d'adjudicacions d'obra pública, un assumpte que ha sumit al partit en una profunda crisi i ha reobert la incertesa sobre el futur de la legislatura.

Cerdán era l'interlocutor del PSOE amb el partit de Carles Puigdemont, i es dona la circumstància que el portaveu socialista en la comissió d'investigació és Manuel Arribas, que formava part de l'equip de Cerdán a la Secretaria d'Organització del partit, juntament amb el portaveu adjunt del Grup Socialista Javier Alfonso Cendón i el president de la Comissió Mixta del Tribunal de Comptes, Juan Francisco Serrano.

En aquest escenari, la previsió és que la comissió reprengui la seva activitat ja al setembre, coincidint amb l'arrencada del nou període de sessions. Aquí hauria de decidir si torna a cridar algunes de les persones que ja han desfilat davant dels comissionats i el llistat de compareixents relatius a Pegasus.

NECESSITARAN DEMANAR PRÒRROGA SI CONTINUEN

A més, si s'opta per mantenir-la viva, els grups hauran de demanar una pròrroga, perquè només tenen de termini per treballar fins a finals del mes d'octubre. L'any passat per aquestes dates es va aconseguir autorització per continuar activa un any més.

En el cas que els grups parlamentaris vulguin continuar endavant amb els treballs, la comissió haurà de repetir el mateix procés que el 2024 i sol·licitar una nova pròrroga que s'haurà de sotmetre a votació primer a la comissió mateixa i després al ple, necessitant majoria simple per a la seva aprovació.