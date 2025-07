La comissió bilateral abordarà aquest dilluns la llei per al finançament singular de Catalunya

El traspàs dels impostos començarà amb l'IRPF a partir del 2026 per part de l'ATC

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i els consellers de la Presidència i d'Economia i Hisenda, Albert Dalmau i Alícia Romero, presidiran aquest dilluns la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat que abordarà la llei que es portarà al Congrés dels Diputats per impulsar el finançament singular de Catalunya.

La comissió se celebrarà amb un retard de dues setmanes respecte a l'acord entre PSC i ERC, que indicava que l'acord havia d'estar a punt per al passat 30 de juny, encara que el seu líder, Oriol Junqueras, va donar "unes setmanes més" al PSOE per aconseguir-ho.

De fet, els republicans van atribuir llavors a la candidatura a les eleccions andaluses de la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, un alentiment en la negociació, que es va accelerar després de l'aparició del cas Santos Cerdán, han explicat fonts consultades per Europa Press.

Aquest dissabte, Junqueras va anunciar que el seu grup del Congrés presentarà en els pròxims dies una proposició de reforma legislativa per assegurar que Catalunya pugui cobrar i gestionar tot l'IRPF, el seu primer objectiu, i "també en el futur la resta del sistema impositiu".

"No és el mateix que Catalunya pugui gestionar 30.000 milions d'euros amb la incorporació de l'IRPF que 5.000 milions" ara, va dir el líder republicà a 48 hores de la celebració de la comissió bilateral.

NEGOCIACIONS ENTRE EXECUTIUS

L'acord què han estat treballant tots dos executius contempla que el traspàs dels impostos començarà amb el fet que la Generalitat recapti tot l'IRPF generat a Catalunya durant el 2026.

Està previst que a la reunió s'abordin els detalls d'aquesta proposició de llei en el Congrés dels Diputats necessària perquè aquest impost sigui gestionat per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a partir del 2026.

Pactar un model de finançament singular és un dels punts de l'acord entre PSC i ERC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla "la recaptació, gestió i liquidació de tots els impostos".

QUOTA DE SOLIDARITAT

En tot cas, el finançament singular de Catalunya preveu una quota de solidaritat amb les comunitats autònomes menys riques i que es respecti el principi d'ordinalitat, és a dir, que Catalunya mantingui la mateixa posició en la classificació del que aporta i el que rep.

La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va defensar aquest divendres que el que es pacti no generarà un greuge territorial amb altres parts i que estarà "en mans de totes les comunitats autònomes que vulguin desenvolupar el seu Estatut d'Autonomia".

Des d'ERC, defensen que un model de finançament que sigui extrapolable a altres comunitats autònomes "no vol dir que no sigui singular" per a Catalunya i que el que han estat negociant s'assembla bastant, des del punt de vista tècnic, a un concert econòmic, en paraules del seu sotssecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert.

ACORD ENTRE GOVERNS

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va explicar dimarts passat que la trobada servirà perquè l'acord entre partits passi a ser entre Estat i Generalitat, amb la finalitat de donar blindatge institucional a la mesura.

Paneque va recordar que el Govern preveu reforçar l'ATC per poder gestionar l'IRPF a partir de l'any vinent i altres impostos en el futur.

Al maig, la Generalitat va aprovar ampliar la plantilla pressupostària de l'ATC amb 200 noves places, amb l'objectiu de dotar-la dels recursos humans necessaris per assumir els nous reptes i competències derivats del nou model de finançament.

Està previst que una vegada aprovat l'acord i modificada la relació de llocs de treball, s'aprovarà l'oferta pública d'ocupació, a partir de la qual l'ATC convocarà als processos selectius corresponents.

Amb aquestes convocatòries, l'Agència preveu cobrir vint places del cos superior d'inspectors tributaris, 30 del cos superior de tècnics tributaris i 40 del cos tècnic de gestors tributaris.

També es propiciarà la cobertura de 45 places d'altres cossos d'administració general i especial de perfil tècnic i 65 administratius o auxiliars administratius, i s'impulsarà la contractació de llocs de treball de naturalesa laboral en l'àmbit tecnològic.

Aquestes 200 places noves s'afegeixen a les 50 que ja preveia l'Agència per al 2024, de les quals 40 es convocaran de manera imminent i les altres deu, abans que acabi l'any, de manera que l'ATC augmentarà la seva plantilla actual, aproximadament entorn dels 830 professionals, amb l'objectiu que progressivament pugui assumir la gestió de noves figures tributàries, més enllà de l'IRPF.