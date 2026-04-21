El comissari europeu d'Habitatge i Energia avisa d'un estiu "bastant dur" per la guerra a l'Iran

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El comissari d'Habitatge i Energia de la Unió Europea (UE), Dan Jorgensen, ha alertat aquest dimarts que cal preparar-se per a un estiu "bastant dur" per les conseqüències de la guerra a l'Iran, ja que considera que el mercat mundial està sota una pressió extrema.
"Volar serà més car i, en alguns casos, fins i tot podríem veure cancel·lacions. Això ha de ser un gran toc d'atenció. Ens ha d'ensenyar que la transició cap a les fonts d'energia renovables és absolutament necessària", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Ha expressat que creu que els preus es mantindran alts durant bastant temps i que "fins i tot si demà es declara la pau, ens esperen setmanes, mesos i fins i tot anys difícils pel que fa als preus de l'energia" perquè la infraestructura de gas natural de l'Orient Mitjà, especialment la de Qatar, ha patit una reculada que trigarà anys a recuperar-se.
Preguntat per si augura la mateixa situació per al petroli, ha assenyalat que és una cosa "diferent" i que la producció es pot recuperar més ràpidament, per la qual cosa apunta a una qüestió de setmanes.
Ha explicat que, des que va començar la guerra a l'Iran, la UE ha pagat més de 20.000 milions d'euros extra per l'energia: "Mentre importem més de 370.000 milions d'euros anuals en combustibles fòssils, serem massa vulnerables".