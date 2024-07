Comín veu "ànim de venjança" en les acusacions d'haver carregat despeses

Defensa la seva gestió i no descarta emprendre accions legals

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Consell per la República (CdRep) i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha emmarcat aquest dijous en un "ànim de venjança" les acusacions contra ell de l'exgerent de CatGlobal --paraigua legal del CdRep a Bèlgica--, Sergi Miquel, d'haver carregat despeses personals a l'entitat.

Així ho ha assegurat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press després que 'El Món' ha publicat que acusen Comín d'haver passat a l'entitat unes despeses per valor de 4.786 euros relatives a unes vacances de Setmana Santa, en què s'incloïen bitllets d'avió, allotjament per a 17 nits i el lloguer d'un vehicle.

Miquel, que va ser acomiadat, es va negar a tramitar aquestes despeses i així ho va explicitar en un correu electrònic als responsables del CdRep, que lidera l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"És molt desagradable i em fa pena, perquè això té a veure amb una voluntat de venjança personal", ha lamentat Comín, que ha defensat que totes les despeses efectuades es deriven de l'exercici del seu càrrec, per la qual cosa són despeses de representació, ha dit.

Així, ha concretat que el CdRep "sempre ha pagat les despeses de representació dels membres del govern, bé sigui quan pugem a Brussel·les" o quan ell baixa al sud de França.

FONT DE LES TENSIONS

Després d'assegurar que Miquel va ser apartat de la gerència per "mala gestió", ha afegit textualment que era una font permanent de tensions i no tirava endavant la feina encomanada, per la qual cosa se'l va convidar a sortir, decisió que va ratificar la direcció del CdRep.

"Casualment, poc després de comunicar-li que no podia continuar, va escriure aquest correu que ara es publica. Intentava fer passar per despeses personals despeses que eren derivades de la meva feina, i vaig fer una resposta immediata i per escrit", ha explicat.

En la seva opinió, en aquestes acusacions contra la seva persona hi ha "voluntat de fer mal", i més quan apareixen la mateixa setmana de la decisió del Tribunal Suprem (TS) sobre la llei d'amnistia, i no ha descartat la possibilitat d'emprendre accions legals.

CREDENCIAL

Sobre el fet que el Parlament Europeu hagi deixat ara per ara vacant el seu escó, Comín ha assenyalat que era una hipòtesi que contemplaven però creu que és una decisió "una mica aventurada" per part de la presidenta de la cambra, Roberta Metsola,

"Vull veure si la presidenta Metsola al final no em dona la credencial, perquè aleshores nosaltres farem una petició de mesures cautelaríssimes al Tribunal de Justícia. No descarto gens que me la donin abans del 16, dia en què comença el mandat. Ens podem trobar amb que Metsola faci un ridícul espantós, però no ho podem descartar", ha resolt.