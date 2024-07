Comín tornarà a Brussel·les i no estarà a Estrasburg per l'arrencada de la nova legislatura europea

Creu que el "rellevant políticament" és la resposta a les mesures cautelaríssimes i no si arriba a temps



BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en l'Eurocambra, Toni Comín, ha anunciat aquest dilluns que tornarà a Brussel·les i no participarà en el ple d'aquest dimarts que donarà inici a la nova legislatura europea a Estrasburg (França) a les 10 hores.

"Tornarem a seguir treballant i a fer el que em correspon com a representant dels meus electors, que és política, però des de Brussel·les, en la mesura que no té sentit romandre a Estrasburg sense poder participar en el ple", ha afirmat en roda de premsa des d'Estrasburg, junt amb la presidenta de Junts, Laura Borràs, el dia abans de la constitució de la X legislatura del Parlament Europeu (PE).

La decisió arriba després de demanar mesures cautelaríssimes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per a obligar a la presidenta del PE, la popular Roberta Metsola, a reconèixer-lo com a eurodiputat, per les quals encara no ha rebut resposta.

En aquest sentit, Comín ha lamentat que, per "raons processals", la resposta a aquestes mesures cautelaríssimes no pugui arribar tal com haguessin desitjat, abans d'aquest dimarts.

No obstant això, ha considerat que el "rellevant políticament" no és si la resposta arriba a temps per al ple d'aquest dimarts o triga unes setmanes més, sinó el contingut de la resposta.

Comín va obtenir un escó a les eleccions al PE del passat 9 de juny però el seu nom no figura a la llista d'eurodiputats formalment proclamats que la Junta Electoral Central (JEC) ha traslladat a l'Eurocambra, per la qual cosa el seu escó roman vacant.

"A partir de matí jo no tinc la capacitat d'accedir a l'hemicicle, que és on hauria d'estar, representant als meus electors", ha afegit.

METSOLA

En paral·lel, ha carregat contra Metsola, qui creu que "s'arrisca a començar el seu mandat sent corregida" respecte a reconèixer-lo com a eurodiputat.

Al seu judici, Metsola està contradient al seu predecessor, el president europarlamentari socialista David Sassoli: "Això em sembla d'una gravetat considerable."

Sassoli va revertir la decisió del president popular del PE el 2019, Antonio Tajani, de no reconèixer l'escó inicialment de l'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont i del propi Comín, per la qual cosa al final van poder exercir d'eurodiputats tota la legislatura.

Sobre una eventual trobada amb Metsola, Comín ha assegurat que la seva oferta de reunir-se amb la mandatària "en el moment en què ella ho considerés" no ha obtingut resposta.

PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Ha reiterat que el seu suport a un candidat a la Presidència de la Comissió Europea està condicionat "al fet que es comprometi a acabar amb el doble estàndard" i la qüestió del dret a l'autodeterminació de Catalunya.

La presidenta de la Comissió Europea i candidata a la reelecció, Ursula von der Leyen, a qui recolza una ajustada majoria d'eurodiputats, se sotmetrà a votació dijous que ve.

Von der Leyen necessita sumar 361 escons per superar la revàlida, la qual cosa l'obliga a buscar suports fora de la fràgil majoria de la coalició de centre per compensar eventuals canvis d'última hora.