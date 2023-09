Comín sobre la retirada d'una imatge de l'1-O al PE: "Les urnes només molesten als demòfobs"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Junts Toni Comín ha lamentat que el Parlament Europeu (PE) hagi retirat una imatge de suport a l'1-O d'una exposició a la seu de Brussel·les després de rebre diverses queixes --una de les quals, de Cs--: "Les urnes només molesten als demòfobs, mai als demòcrates".

"L'espai buit que ha quedat és un bon paral·lelisme de com els cossos policials espanyols van robar amb violència extrema totes les urnes que van poder del referèndum de l'1-O", ha lamentat aquest dimarts en un tuit recollit per Europa Press.

Comín i l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, assistiran aquest dimarts a la tarda a la inauguració de l'exposició; fonts consultades per Europa Press assenyalen que la fotografia no formava part del dossier de la mostra que es va presentar a les autoritats administratives de l'Eurocambra per autoritzar-la.