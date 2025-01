Comín es reivindica per presidir el CdRep i nega "corrupció" i distanciament amb Puigdemont

Jurarà la Constitució "per imperatiu legal" per ocupar el seu escó com han fet altres càrrecs de Junts

L'exconseller i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, s'ha reivindicat per presidir el Consell de la República (CdRep) després d'haver presentat la seva candidatura per encapçalar l'òrgan independentista, després de negar "corrupció" en la seva gestió i que hi hagi distanciament amb el president de Junts, Carles Puigdemont.

En una entrevista a Europa Press, ha explicat que es presenta després que moltes persones l'hagin animat a fer aquest pas perquè consideren important aprofitar la seva experiència com a vicepresident del CdRep, el factor "exili" i l'agenda internacional que li ha proporcionat ser eurodiputat.

També ha aprofitat per reiterar la seva "honestedat" davant de les acusacions de presumptes irregularitats en la gestió que va dur a terme després que una auditoria va apuntar que va gastar 15.530 euros no justificats.

Després d'explicar que ha dedicat el seu temps a impulsar el CdRep els últims sis anys, s'ha mostrat disposat a rebre crítiques polítiques, però no acusacions que són "infundades i èticament reprovables".

"Ningú t'ha de donar les gràcies perquè jo faig això per convicció i compromís. Però que t'acusin de corrupció no, quan has dedicat tots aquests anys al consell a canvi de res", ha destacat.

Preguntat per si la relació amb Puigdemont s'ha vist ressentida per aquestes acusacions, ha assegurat que no i que la relació amb el també expresident català és la mateixa de sempre: "Ni a nivell polític ni a nivell personal hi ha cap distanciament".

Més enllà dels vincles que genera "l'exili", ha apuntat que tots dos entenen que la relació personal està per sobre de totes les circumstàncies polítiques.

Així, ha concretat que va comunicar a Puigdemont la seva intenció de presentar-se i, tot i que creu que té la seva confiança per presidir el CdRep, entén que té "el deure mantenir-se neutral" en aquest procés electoral.

"Tinc la convicció que serà d'una neutralitat escrupolosa, i qui faci veure que és el candidat del president es pot endur un disgust", ha avisat.

Tot això després que ha aparegut una segona candidatura en aquestes eleccions encapçalada per l'advocat Jordi Domingo, cosa que li sembla "fantàstic" per poder fer un debat ric i constructiu que ajudi a enfortir el CdRep.

"Ens hem de veure com socis, no només com rivals", ha recalcat Comín, que ha defensat la importància de garantir la continuïtat de l'ens fins que el procés independentista acabi.

INTERNACIONALITZACIÓ

En cas de guanyar, la internacionalització de la causa catalana serà una de les seves prioritats, àrea en la qual buscarà confrontar "l'acció diplomàtica" de la Generalitat de Salvador Illa, impulsar el concepte de 'diplomàcia ciutadana' i reivindicar que, malgrat l'aplicació de la llei d'amnistia, els catalans tenen dret a l'autodeterminació.

Sobre els consells locals del CdRep, ha destacat la importància de dinamitzar-los i seguir amb la feina fet en defensa del català així com per potenciar el consum estratègic i les funcions del carnet de la Identitat Digital Republicana.

També reclama la necessitat de sortir del "pou de frustració" en el qual està instal·lat el moviment independentista i la importància de visibilitzar millor la col·laboració i les aliances que mantenen amb ANC, Òmnium Cultural i altres entitats independentistes.

INTEGRACIÓ

Si és el nou president del CdRep, ha advocat per integrar gent de l'altra candidatura en la nova organització que configuri tenint en compte les premisses "d'independència, transversalitat i transparència".

Així, preveu que només tres de les dotze persones que componen la direcció de l'òrgan puguin ser càrrecs públics o orgànics d'un partit, que la comissió mixta control de les finances del CdRep es reuneixi cada dos mesos i un "síndic de comptes" que sigui responsable de la gestió diària de les finances.

ESCÓ AL PARLAMENT EUROPEU

Sense poder accedir encara al seu escó al Parlament Europeu, ha relatat que ja han demanat al Tribunal Suprem (TS) que elevi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, cosa a la qual estan "obligats".

L'altra via que queda per aconseguir l'acta d'eurodiputat és esperar que li apliquin la llei d'amnistia: "Quan s'apliqui, jo, com han fet molts altres càrrecs de Junts a Catalunya i a Madrid, per imperatiu legal, caldrà fer el tràmit que convingui per poder entrar a treballar com a eurodiputat".

"La prioritat és representar la gent que m'ha votat. Si per fer això he de fer el mateix que han fet els diputats del Congrés o del Parlament, doncs ho haurem de fer", ha afirmat, preguntat per si vindrà a Espanya a jurar la Constitució.

Malgrat que no vol pronosticar quan podrà tornar a Catalunya sense risc de ser detingut, ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) "fer de TC i desactivar la prevaricació manifesta i descarada del TS" amb l'amnistia.