Comín porta Metsola al TJUE per no reconèixer-lo com a eurodiputat

BRUSSEL·LES, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts a Brussel·les, Toni Comín, ha denunciat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per no reconèixer-lo com a eurodiputat en la nova legislatura, després de quedar vacant l'escó que va guanyar en les europees del juny perquè la Junta Electoral Central (JEC) no el va incloure en la llista de diputats en no anar a prometre la Constitució.

Comín va intentar evitar obrir un nou procés presentant al juliol mesures cautelaríssimes perquè se'l reconegués com a eurodiputat de la X legislatura mentre la justícia europea resolia una altra causa sobre la mateixa situació però del mandat anterior, quan l'aleshores president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, va negar l'escó a Comín i a l'expresident Carles Puigdemont. Aquella sentència se sabrà el pròxim 26 de setembre.

Fonts de la defensa consultades per Europa Press expliquen que l'alt tribunal els va denegar les mesures provisionals l'agost passat i els va remetre al Tribunal General de la UE, raó per la qual ara Comín ha decidit fer el pas de presentar un nou recurs d'anul·lació contra Metsola.

El nou recurs d'anul·lació contra la decisió del Parlament Europeu de no reconèixer el seu estatut d'eurodiputat per a la legislatura 2024-2029 es va registrar dijous, segons fonts del tribunal i confirma a Europa Press la defensa, sense donar més detalls de les al·legacions.

Comín va obtenir un escó en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny però el seu nom no figura en la llista d'eurodiputats formalment proclamats que la Junta Electoral Central (JEC) ha traslladat a l'Eurocambra, per la qual cosa l'escó ha quedat vacant.