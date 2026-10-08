Comín no aclareix quan tornarà però veu la "urgència" d'exercir d'eurodiputat

Qualifica l'aval del TC a l'amnistia de victòria i vaticina que "l'exili s'acaba"
BRUSSEL·LES (BÈLGICA), 8 (EUROPA PRESS)
L'exconseller i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha assegurat aquest dijous que encara no ha decidit quan tornarà a Catalunya però que, quan ho faci, vol recollir l'acta per poder ocupar el seu escó al Parlament Europeu (PE): "La consciència diu que hi ha certa urgència a començar a representar els electors que em van votar i exercir d'eurodiputat".
"Hauria de ser coherent amb això i intentar perdre'm el mínim de plens imprescindibles, que és on es vota i es prenen decisions, per poder començar a exercir com a eurodiputat", ha destacat en unes declaracions als mitjans a la seu del PE.
Després de constatar que fa dos anys que hauria d'estar exercint d'eurodiputat, ha recalcat que té ganes d'ocupar l'escó i focalitzar la seva activitat política en el PE.
Després de l'aval del Tribunal Constitucional a l'amnistia, creu que estarien en condicions de poder tornar a Catalunya "sense cap risc" juntament amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i l'exconseller Lluís Puig, però ha evitat concretar si ell anirà al ple del Parlament Europeu del novembre.
DIFERENTS CONDICIONANTS
Per Comín, malgrat l'alegria que suposa poder tornar, ha considerat que no es pot plantejar una tornada des d'una perspectiva personal i sí s'ha de fer sent coherent amb les "raons polítiques" que els van portar a Brussel·les.
"A partir d'aquí, els condicionants polítics de cadascú de nosaltres són molt diferents. Això encara no ens ha portat a cap conclusió de calendari concreta", ha apuntat l'exconseller, sense aclarir si tornarà el mateix dia amb Puigdemont.
Tot i que diu que l'última paraula del retorn la té cadascú, ha reivindicat que, en el cas de l'expresident català, representa "una institució, la presidència de la Generalitat" i vol posar tot això al servei del conjunt del moviment independentista.
"GRAN VICTÒRIA POLÍTICA"
També ha defensat que l'amnistia és una "gran victòria política de l'independentisme i de tots els demòcrates, perquè és una rectificació de l'Estat, d'un poder legislatiu que reconeix que la manera de gestionar un conflicte polític en una democràcia europea al segle XXI no és la via penal".
En aquest sentit, ha vaticinat que "l'exili s'acaba" i que quan torni a Brussel·les ho podrà fer com un eurodiputat normal.