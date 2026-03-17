Comín nega les acusacions d'assetjament sexual i critica l'actuació del PE

Adverteix d'accions legals "contra les persones que estan denunciant falsament"
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i eurodiputat electe de Junts, Toni Comin, ha negat aquest dimarts les acusacions d'assetjament sexual i psicològic que se li atribueixen i ha criticat la investigació del Parlament Europeu (PE) després de la denúncia d'un exassistent.
Ho ha dit en un comunicat després que el diari 'Ara' hagi publicat que una investigació de l'Eurocambra dona la raó a aquest exassistent parlamentari després d'investigar diferents "testimonis creïbles", i que justifica portar el cas de Comín als tribunals.
No obstant això, Comín ha assegurat que el PE no li ha comunicat aquesta resolució i que tampoc no l'han cridat per explicar "la veritat dels fets perquè el PE no ha obert mai un procediment d'instrucció".
RESOLUCIÓ "PRELIMINAR"
"Pel que sé, es tracta d'una resolució absolutament preliminar que, en tot cas, s'ha dictat sense un procés de contradicció de les parts", ha afegit.
Així, s'ha ratificat a l'hora de negar les acusacions després de destacar que disposa de proves i testimonis "més que suficients" per demostrar-ho, i ha assegurat que la persona que el va denunciar no era assistent seu.
A més de lamentar la filtració de la resolució, ha manifestat que es reserva el dret a emprendre les accions legals que corresponguin "contra les persones que estan denunciant falsament, amb voluntat de difamació".