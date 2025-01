Comín nega assetjament sexual i psicològic a un exassessor de Junts que l'ha denunciat davant del PE

Considera la denúncia com un possible cas d'un delicte d'"odi per homofòbia"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

L'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha negat aquest divendres "amb tota rotunditat haver exercit cap acte d'assetjament ni maltractament laboral, psicològic o sexual" sobre l'exassessor de Junts que l'ha denunciat davant del Parlamento Europeu (PE).

Ho ha dit en un comunicat després que 'La Vanguardia' hagi publicat aquest mateix divendres que un exassistent de Junts ha presentat una denúncia contra Comín per assetjament psicològic i sexual davant del Comitè Consultiu del PE que investiga casos de fustigació.

Comín ha assegurat que "alguns dels fets als quals fa referència la notícia es refereixen, de forma completament tergiversada, a bromes i comentaris més o menys oportuns, en el marc d'una relació de confiança i amistat construïda durant el mandat".

L'exassessor, que va treballar 7 anys per al grup de Junts a Brussel·les com a assistent en diferents àmbits, ha relatat en la seva denúncia tocaments, insinuacions, interrogatoris sobre la vida sexual amb la seva dona i propostes de trios amb un altre home i maltractaments de caràcter laboral.

"Contràriament al que explica la notícia, mai he envaït la intimitat del denunciant", ha defensat Comín, que nega haver exercit violència física a cap assessor.

"NO HA ESTAT ASSISTENT MEU"

A més, Comín ha refusat que el denunciant hagi treballat com a assistent per a ell: "No ha estat assistent meu, ni he tingut cap vincle legal amb ell ni cap autoritat laboral sobre ell".

Segons 'La Vanguardia', el denunciant va exposar la situació personalment al president de Junts, Carles Puigdemont, que "li va expressar el seu suport".

CANDIDAT A PRESIDIR EL CDREP

"Caldrà valorar en quin mesura aquesta denúncia pot ser considerada constitutiva d'un delicte d'odi per homofòbia, és a dir, un atemptat contra la meva integritat per motiu de la meva orientació sexual", ha dit Comín, i ha afegit textualment que emprendrà les accions necessàries per demostrar la seva honorabilitat.

L'exconseller veu "coincidència temporal" en la denúncia de l'exassessor amb la del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, que ha acusat a Comín de ser un "perill potencial" si guanya les eleccions per presidir el Consell de la República (CdRep).