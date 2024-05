Comín veu la UE "incoherent" amb l'ONU per qualificar d'afer intern l'autodeterminació

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha criticat aquest dimarts que la Unió Europea (UE) és "incoherent i inconseqüent amb el marc normatiu de les Nacions Unides" quan descriu l'autodeterminació com un afer intern.

"Per la UE, el respecte del pacte internacional de les Nacions Unides sobre els drets civils i polítics no pot ser mai considerat un afer intern, i la UE ha de vetllar perquè els estats actuïn", ha reivindicat en una atenció als mitjans a Ginebra, al costat de la número dos del partit a les europees, Neus Torbisco.

En aquest sentit, ha exigit "un canvi d'actitud de les institucions" de la UE, la Comissió, el Consell i el Parlament i ser, segons ell, conseqüents amb el marc normatiu internacional.

Ha afirmat que en la següent legislatura treballaran per "desmuntar la narrativa de l''afer intern', com una narrativa mitjançant la qual les institucions de Brussel·les se'n renten les mans com Poncio Pilato quan se'ls pregunta per la qüestió de Catalunya".

Per la seva banda, Torbisco ha recordat que el dret a l'autodeterminació està recollit en la Carta de Drets Humans de les Nacions Unides i ha remarcat que "no es pot criminalitzar l'exercici" d'aquest dret.