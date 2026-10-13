Comín (Junts) tornarà de Brussel·les el 24 d'octubre i creuarà la frontera caminant

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín preveu tornar de Brussel·les el dissabte 24 d'octubre creuant la frontera a peu, ha explicat en una carta que ha enviat al seu entorn i a la qual ha tingut accés Europa Press.
Segons han avançat 'El Periódico' i 'Rac1', en la missiva anima els seus coneguts a acompanyar-lo per creuar la frontera, "aquella trista línia administrativa que divideix el país i que m'impedia tornar lliure a casa".
"La idea és creuar a peu un dels ports que connecta la Catalunya Nord amb la Catalunya Sud, dissabte 24 d'octubre, cap a les 12 hores del matí. Es tracta d'una caminada molt senzilla de menys d'una hora", explica.