Comín (Junts) reivindica el vot davant les "ingerències" de tribunals en campanya electoral

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions al Parlament Europeu, Toni Comín, que resideix a l'estranger, ha reivindicat aquest diumenge la participació en els comicis europeus per defensar la democràcia davant les "ingerències d'uns tribunals que han irromput en una campanya electoral per mirar d'alterar la voluntat popular".

Així s'ha expressat Comín, a través d'un vídeo enviat a la premsa, en el qual ha afirmat que en aquest 9J està en joc el futur de Catalunya i el futur d'Europa.

Comín ha al·ludit a les eleccions catalanes del passat 12 de maig, en el qual l'independentisme va perdre la majoria absoluta a la Cambra catalana, i ha dit que les eleccions europees serveixen per "defensar el nostre vot del 12 de maig".

També ha fet referència a les causes judicials del procés que encara pesen sobre ell: "Aquesta crida al vot m'agradaria no haver-la fet des de l'exili, però no per estar a l'exili la deixaré de fer", ha dit.

Junts, que en les passades eleccions europees del 2019 va obtenir tres diputats --quatre després del Brexit--, ha defensat en campanya ser l'únic partit d'"obediència catalana" davant altres formacions.