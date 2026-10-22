Comín recull a la JEC l'acta d'eurodiputat després d'acatar la Constitució

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller Toni Comín ha recollit aquest dijous a la Junta Electoral Central (JEC) la credencial com a eurodiputat de Junts després de prometre la Constitució espanyola per imperatiu legal i "per fidelitat al poble de Catalunya i al mandat de l'1 d'octubre" del 2017.
La compareixença de Comín davant la JEC, situada en dependències del Congrés a Madrid, ha estat possible després que fa uns dies el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va confirmar l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació, seguint la recent sentència del Tribunal Constitucional, i va deixar sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre ell i l'expresident Carles Puigdemont.
Comín va encapçalar la candidatura de Junts a les eleccions europees del juny del 2024 i va obtenir l'únic escó de la formació, però no va completar els tràmits exigits per la legislació espanyola, davant el risc de ser arrestat en trepitjar Espanya. El seu seient al Parlament Europeu ha estat buit des d'aleshores, tot i que l'exconseller ja havia exercit com a eurodiputat durant la legislatura 2019-2024.