Comín sobre reconèixer Palestina com a estat: "Per què Palestina sí i Kosovo no?"

Afirma que si bé Junts no vol una repetició electoral a Catalunya, no té "la més mínima por" a uns comicis

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat i candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha preguntat al president del Govern central, Pedro Sánchez, per què l'executiu espanyol reconeix Palestina com a estat però Kosovo no: "Espanya és avui l'únic estat de la Unió Europea que no reconeix Kosovo. Per què Palestina sí i Kosovo no?".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press preguntat per l'anunci de Sánchez de dimecres, en què va afirmar que Espanya reconeixerà Palestina com a estat en el Consell de Ministres del 28 de maig després d'un acord entre el PSOE i Sumar.

També ha reiterat que per a Junts, l'única solució al conflicte entre Israel i Palestina és la dels dos estats, defensada per les Nacions Unides, si bé ha demanat "condemnar per igual i amb la mateixa rotunditat" els actes comesos per tots dos bàndols.

INVESTIDURA

Respecte a la pròxima investidura en la presidència de la Generalitat, Comín ha reivindicat el nombre més gran de vots independentistes --Junts, ERC i la CUP-- davant les forces progressistes del PSC i els Comuns.

"Em sembla que el projecte independentista, democràtic, progressista, obert i transversal té més vots que el projecte unionista", ha apuntat el també exconseller, que creu que el PSC s'hauria d'abstenir de cara a una investidura del candidat de Junts, Carles Puigdemont.

Preguntat per un possible acord entre juntaires i socialistes, ho ha descartat i ha indicat que hauria de ser el PSC qui veiés que no té una majoria per investir Salavdor Illa: "El PSC pot ser que constati que no té el suport per a la seva investidura".

En aquest sentit, sobre una possible repetició electoral si no s'aconsegueix investir cap candidat, ha afirmat que aleshores Catalunya haurà d'afrontar unes noves eleccions que, si bé Junts no les vol de cap de les maneres, textualment, no tenen "la més mínima por" a uns comicis.