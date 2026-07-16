Comín (Junts) reclama que s'apliqui l'amnistia després de la resolució del TJUE: "És hora de tornar a casa"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha reclamat als tribunals espanyols que apliquin la llei d'amnistia després de la sentència aquest dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala la norma: "Després de 9 anys, és hora de tornar a casa".
En un missatge a X recollit per Europa Press, el dirigent independentista, que resideix a Bèlgica des de fa 9 anys després de l'1-O, ha qualificat la resolució de l'alt tribunal europeu de "victòria llargament lluitada i merescuda".
Ha exigit al Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional "que deixin de prevaricar i apliquin la llei d'amnistia a tothom, Govern i CDR, de manera immediata i sense més dilacions".
També ha demanat al Tribunal Constitucional que resolgui "de manera urgent" els recursos d'empara contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia als dirigents independentistes encausats.
Comín ha sostingut que l'amnistia "és una rectificació en tota regla de l'Estat espanyol, és el reconeixement que en democràcia els conflictes polítics no es resolen amb repressió", i ha afegit que el TJUE ha avalat aquesta rectificació sense matisos.