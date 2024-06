Comín insta l'independentisme a reflexionar sobre l'abstenció, que veu confirmada

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha instat els partits independentistes a "fer una reflexió sobre l'abstenció", fenomen que veu confirmat després dels resultats dels comicis celebrats diumenge.

"Tenim l'obligació d'intentar entendre i treballar sobre l'abstenció independentista. És recurrent des de l'any 2021 i en les eleccions d'ahir s'ha tornat a confirmar clarament", ha apuntat en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press després que els independentistes han patit un descens de 923.383 vots respecte a fa cinc anys.

Ha argumentat que els comicis "s'han convertit en un plebiscit" entre els líders del PSOE i el PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, per la qual cosa s'ha mobilitzat el vot dels electors de Catalunya que voten partits espanyols, però no els catalans, en les seves paraules.

Pel que fa als resultats de Junts, que han perdut la primera posició que van obtenir el 2019 a Catalunya en aconseguir 430.830 vots (18,02%), respecte als 981.357 del 2019 (28,63%), ha defensat comparar els resultats amb les catalanes del passat 12 de maig, ja que ho veu "més útil".

En aquest sentit, ha reivindicat que els juntaires s'han mantingut "com a segona força i com a primera força dins el bloc independentista", amb uns resultats que si bé no els enforteixen extraordinàriament, tampoc no els afebleixen, textualment.