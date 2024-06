Comín (Junts) insta al Govern central a condicionar votacions a la UE a l'oficialitat del català

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions catalanes, Toni Comín, ha instat al Govern central a condicionar les negociadiones de futures votacions a la Unió Europea al fet que prosperi l'oficialitat del català en les institucions comunitàries.

Segons ha afirmat en una entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, no hi ha cap impediment legal perquè el català sigui idioma oficial en la UE, sinó polític, per la qual cosa ha assegurat que Junts seguirà "estrenyent al Govern central" perquè intensifiqui els seus recursos diplomàtics.

Respecte a les condicions d'ERC per investir al candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, que són desplegar un nou finançament per a Catalunya i avançar en el referèndum, s'ha mostrat a favor però ha dubtat de si valen la pena "a canvi de pagar un preu tan alt com deixar el Parlament en mans d'un president ostatge de les forces unionistes".

També ha rebutjat que un possible referèndum depengui únicament de les majories del Parlament ja que, al seu judici, aquest depèn del "dret internacional", i ha augurat que en un futur tant el PSOE com el PP l'acabaran acceptant.

"Crec que el referèndum l'acceptarà abans el PSOE que el PP. Algú l'acceptarà, l'hi asseguro, perquè algú, algun dia, el necessitarà per a la seva supervivència política", ha opinat Comín.