Comín (Junts), sobre Illa: "Fent veure que ha vingut a reconciliar, ha vingut a dividir"

No descarta presentar-se a la presidència del Consell de la República

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat electe de Junts Toni Comín ha afirmat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "fent veure que ha vingut a reconciliar, ha vingut a dividir els catalans".

"Per ell l'1 d'Octubre no existeix, el 9N no existeix, el president Puigdemont fa com si no existís. Aquest president ha renunciat a representar la meitat dels catalans. D'aquesta manera subtil exerceix la presidència d'una manera clarament divisiva", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Considera que si Illa vol fer honor al títol Molt Honorable com a president, s'hauria de reunir amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Brussel·les i no quan se li apliqui l'amnistia i torni a Catalunya: "No em val. Aquest argument a mi no em val, no em serveix", ha afegit.

ESCÓ A L'EUROPARLAMENT

Comín s'ha referit a la seva situació al Parlament Europeu, on no ha pres possessió de l'escó per no haver acatat la Constitució a Espanya, i ha anunciat que ha presentat davant el Tribunal Suprem (TS) la sol·licitud perquè elevi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè "entri en el fons de la qüestió".

Si el TS decideix elevar la qüestió prejudicial, ha anunciat que demanaran mesures cautelars per poder ocupar l'escó a l'Europarlament.

CONSELL DE LA REPÚBLICA

L'eurodiputat electe ha negat irregularitats quan estava al capdavant de la gestió econòmica del Consell de la República (CdRep), ha afirmat que les suposades despeses que se li atribueixen estan justificades per l'auditoria encarregada per l'entitat, i ha explicat que ha denunciat davant de la policia belga els suposats ciberatacs al CdRep: "Si la policia belga arriba fins al final i se sap qui ha fet els ciberatacs, aleshores se sabrà qui és el responsable d'això", ha dit.

Comín no ha descartat presentar-se a la presidència de l'entitat després de la renúncia de Puigdemont al càrrec per centrar-se en la presidència de Junts: "Hi ha molta gent que vol parlar amb mi i el que estic fent és escoltar. Però jo faré el que sigui el millor per al Consell, perquè al Consell l'estimo massa, i hi he dedicat molt temps", ha manifestat.