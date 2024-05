Comín diu que amb l'amnistia "l'Estat espanyol rectifica i l'independentisme guanya"

Assegura que és un reconeixement de l'Estat "que es va equivocar i molt"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha afirmat que amb la llei d'amnistia, aprovada aquest dijous al Congrés, "l'Estat espanyol rectifica i l'independentisme guanya".

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes a Venècia (Itàlia), on ha celebrat que "l'amnistia és una gran victòria" tant per la dimensió personal com per la política, i ha advertit que Junts no renuncia a la declaració d'independència ni a la legitimitat de l'1-O.

"És una amnistia aconseguida a canvi de 7 vots per una investidura, però sense pagar cap preu polític", ha sostingut, i ha posat en valor que s'ha aprovat quan Junts ha estat necessari i no abans, segons ell.

Així mateix, ha apuntat que l'amnistia "és el reconeixement implícit per part de l'Estat que es va equivocar i molt" i que la judicialització va ser un error.

"EURODIPUTATS EXILIATS"

"Hem estat víctimes de repressió. Hem intentat sempre, d'una banda, no dramatitzar la nostra situació, però, de l'altra, no normalitzar-la. Ha estat un error polític normalitzar-la", ha assenyalat el també exconseller de la Generalitat, que se'n veurà beneficiat.

En aquest sentit, ha assegurat que, juntament amb els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig i l'eurodiputada Clara Ponsatí han estat "els únics eurodiputats exiliats de tot el Parlament Europeu".

"Era un testimoni massa incòmode de la persecució penal, de la deriva repressiva, de la deriva autoritària de l'Estat espanyol", ha afirmat, i ha assegurat que han posat, a parer seu, les bases narratives de l'amnistia amb la seva --textualment-- lluita davant els tribunals internacionals.

Finalment, ha sostingut que els jutges han d'aplicar la llei sense "res a opinar" i que si presenten qüestions de constitucionalitat amb ànim d'endarrerir-ne l'aplicació estaran prevaricant, en les seves paraules.